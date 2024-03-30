Ardahan'da otomobil ile at arabasının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ardahan'da otomobil ile at arabasının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
B.A. idaresindeki 06 H 8137 plakalı otomobil, Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde aynı istikamette seyreden E.Ç. yönetimindeki at arabası ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile at arabasında bulunan L.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Atın ise kazada yara almadığı öğrenildi.