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Ardahan'da Otomobil Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Ardahan'da Otomobil Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

H.K. idaresindeki 06 CYA 163 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Yaylakarakolu köyü mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan F.Ç, S.K. ve D.K. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 06 CYA 163 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Yaylakarakolu köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan F.Ç, S.K. ve D.K. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan Güncel Haberler

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