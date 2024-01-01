Ardahan'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 75 AAD 700 plakalı otomobil ile 47 DE 939 plakalı otomobil Kongre Caddesi'nde Balıkçı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki iki kişi ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.