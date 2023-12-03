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Ardahan'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

3 Aralık 2023 18:25 Son Güncelleme: 18:26 Abone Ol

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.