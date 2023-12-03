Ardahan'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Ardahan'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şeyda Demir idaresindeki 06 KA 0824 plakalı otomobil ile Kenan Önder'in kullandığı 16 AEB 02 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Mahmut Demir yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.