Ardahan'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ardahan'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı, mesire alanlarına da sınırlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte bazı kararların alındığı belirtildi.

Alınan kararlara göre, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ardahan ilinde bulunan merkez ilçede Ardahan Şehir Ormanı, Göle ilçesinde Göle, Çakırüzüm ve Köprülü Mesire Yeri, Çıldır ilçesinde Çıldır Mesire Yeri, Hanak ilçesinde Hanak Mesire Yeri, Damal İlçesinde Damal Mesire Yeri ve Posof İlçesinde Posof Mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlara 31 ağustos 2022 tarihine kadar görevli personel haricinde girişlerin yasaklanması, Ardahan İli ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen 8 adet mesire yerine akşam saat 19.00'dan sabah saat 08.00'e kadar girişlerin yasaklanması, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak ve mangal ateşi yakılmasına izin verilmesi kararlaştırıldı."

Kararda, ayrıca kamp ve çadır kurulmasına da izin verilmeyeceği belirtilerek, "Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine karar verildi." ifadelerin kullanıldı.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında yasal işlemin yapılacağı aktarıldı.