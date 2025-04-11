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Ardahan'da Nisan Ayında Soğuk Hava İlçeyi Etkisi Altına Aldı

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Ardahan'da Nisan ayında kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar kış koşlarının geri geldiğinden şikayetçi.

Ardahan'da Nisan ayında soğuk hava etkili oluyor

ARDAHAN - İlkbahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde soğuk hava nedeniyle bazı araçların da camları buz tuttu.

Vatandaşlardan Zafer Kaya, "Ardahan'da yazı beklerken tekrardan kış geri geldi. Kar yağışının ardından ayaza çekti ve sıcaklık şu anda eksi 6 derece. Nisan ayı olmasına rağmen bu çileyi çekiyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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