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Ardahan'da Nisan Ayında Kar Yağışı Etkili Oldu

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Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi'nde Nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan- Artvin karayolu Sahara Geçidi'nde Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Karayolunun karla kaplanması ve görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin karayolu 2 bin 550 rakımlı Sahara Geçidi'nde Nisan ayının son günlerinde kar etkili oldu. Karayolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri, kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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