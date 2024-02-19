Ardahan'da Nesli Tehlike Altında Olan 2 Vaşak Görüntülendi
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin 'kırmızı listesinde' yer alan nesli tehlike altındaki vaşaklar, Ardahan'ın Çataldere köyünde karlı arazide görüntülendi. Fatih Bilgin tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen vaşaklar, birinci derece koruma altında bulunuyor.
Ardahan'da nesli tehlike altında olan 2 vaşak, karlı arazide görüntülendi.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "kırmızı listesinde" nesli tehlike altındaki vaşaklar, birinci derece koruma altında bulunuyor.
Fatih Bilgin, il merkezine bağlı Çataldere köyünün karla kaplı arazisinde yürüyen 2 vaşağı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Belirli bir mesafede arka arkaya aynı izde yürüyen vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.