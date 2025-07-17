Ardahan'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü K.G. (21) hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

K.G. (21) idaresindeki motosiklet, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Çamlıçatak köyü içindeki alt geçit inşaatına çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede K.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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