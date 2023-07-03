Ardahan'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Yusuf D. idaresindeki 75 AAD 057 plakalı minibüs ile Ozan D'in kullandığı 35 BJR 454 plakalı kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun Artvin kavşağında çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki Özgür Ş, Hediye C, Melekşen C. ve Attila S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.