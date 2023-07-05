Ardahan'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
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Ardahan'da meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. İlk kaza Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda meydana geldi ve traktör devrildi. İkinci kaza ise Ardahan-Göle kara yolunda gerçekleşti ve otomobil bariyere çarptı. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ardahan'da meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Damal-Posof-Türkgözü kara yolu Seyitören köyü Yayla mevkisinde E.K. idaresindeki 75 AAJ 036 plakalı traktör bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü E.K. ile Burak Ö, Uğur E. ve İlyaz A. ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ardahan-Göle kara yolu Tepeler köyü Ardanuç yol ayrımında M.K'nin kullandığı 34 HB 7392 plakalı otomobil bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.P. ve Ş.Ç. yaralandı.
Yaralılar, kendi imkanlarıyla Ardahan Devlet Hastanesine başvurdu.