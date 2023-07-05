Ardahan'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Ardahan'da meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. İlk kaza Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda meydana geldi ve traktör devrildi. İkinci kaza ise Ardahan-Göle kara yolunda gerçekleşti ve otomobil bariyere çarptı. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.