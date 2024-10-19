Ardahan'da Mevsimin İlk Kar Yağışı

ARDAHAN kent merkezi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, geceden itibaren etkili olan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi, sabaha karşı beyaza büründü. Araçlar ve bitkilerin üzerindeki kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Güne karla uyanan bölge halkı, bu yıl karın erken yağdığını söyledi. Ardahan'da yaşayanlar, soba ve kaloriferlerin yakılmaya başlandığını ve kışlık giyeceklerinin de gardıroplarındaki yerlerini aldığını belirtti.