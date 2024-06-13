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Ardahan'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu etkinliği düzenlendi

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Ardahan'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıl sonu etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve diğer ilgililerin katıldığı etkinlikte konuşan Uzantı, öğrencileri tebrik etti ve meslek liselerinin önemine vurgu yaptı. Okul Müdürü Osman Erdem ise desteklerinden dolayı teşekkür etti ve bakanlığın vizyonunu benimsediklerini belirtti.

Ardahan'da, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Okulun giriş bölümünde düzenlenen ve yıl boyunca yapılan ürünlerin tanıtıldığı etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Uzantı, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları ürünlerini bugün sergilediğini söyledi.

Onlarca ürünün bir birinden değerli olduğunu belirten Uzantı, şunları kaydetti:

"Meslek lisesi öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum. Bir birinden güzel ve anlamlı ürünler yapmışlar. Burada giyecekten yiyeceğe kadar yapılan her üründe bir emek var. Meslek liseleri bu anlamda önemli işlev yürütüyor. Dolayısıyla emeği geçen başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere herkesi tebrik ediyorum."

Okul Müdürü Osman Erdem de başta İl Milli Eğitim Müdürü Uzantı olmak üzere kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Bakanlığımızın 'Mesleğim Hayatım' vizyonunu prensip edinerek, hayata tutunabilen ve elinden bir şeyler gelen bireyleri topluma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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