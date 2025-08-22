Ardahan'da Mayıs Sineklerinin 'Ölüm Dansı'

Ardahan'da, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" devam ediyor.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, bugünlerde tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Köprü bölgesinde akşam saatlerinde toplanan yüzlerce sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Sineklerin özellikle Kura Nehri'nden köprüye doğru sürü halinde kanat çırpması güzel görüntü oluşturdu.

Lamba ışığında toplanan sineklerin "ölüm dansı"nın yaklaşık bir hafta sürmesi öngörülüyor.

"Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan sinekler, yaklaşık yarım saat kanat çırptıktan sonra ölüyor.