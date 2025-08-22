Ardahan'da Mayıs Sineklerinin 'Ölüm Dansı'

Ardahan'da Mayıs Sineklerinin 'Ölüm Dansı'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da 'Bir günlükler' ve 'Mayıs sinekleri' olarak bilinen kelebeği andıran sineklerin yoğunlaştığı tarihi köprü çevresinde ilginç bir görüntü oluştu. Akşam saatlerinde lamba çevresinde toplanan sineklerin yaklaşık bir hafta sürecek olan 'ölüm dansı' gözlemlendi.

Ardahan'da, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" devam ediyor.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, bugünlerde tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Köprü bölgesinde akşam saatlerinde toplanan yüzlerce sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Sineklerin özellikle Kura Nehri'nden köprüye doğru sürü halinde kanat çırpması güzel görüntü oluşturdu.

Lamba ışığında toplanan sineklerin "ölüm dansı"nın yaklaşık bir hafta sürmesi öngörülüyor.

"Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan sinekler, yaklaşık yarım saat kanat çırptıktan sonra ölüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Ülke 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Tsunami alarmı verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.