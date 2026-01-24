Haberler

Ardahan'da çok sayıda kuşun aynı anda uçuşu güzel görüntüler oluşturdu

Akşam saatlerinde Ardahan'da çok sayıda kuş, soğuk havaya rağmen mavi gökyüzünde toplu halde süzüldü ve şehre güzel manzaralar kattı.

Ardahan'da çok sayıda kuşun gökyüzünde aynı anda süzülüşü güzel görüntüler oluşturdu

Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

Kuşlar, soğuk havaya rağmen uzun süre maviyle kaplanan gökyüzünde süzüldü.

Kuşların toplu uçuşu, havadaki mavilikle birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.

