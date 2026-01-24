Ardahan'da çok sayıda kuşun aynı anda uçuşu güzel görüntüler oluşturdu
Akşam saatlerinde Ardahan'da çok sayıda kuş, soğuk havaya rağmen mavi gökyüzünde toplu halde süzüldü ve şehre güzel manzaralar kattı.
Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Kuşlar, soğuk havaya rağmen uzun süre maviyle kaplanan gökyüzünde süzüldü.
Kuşların toplu uçuşu, havadaki mavilikle birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.