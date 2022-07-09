Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

AA - Günay Nuh - Güncel
Ardahan'da Kurban Bayramı kutlama programı düzenlendi

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Vali Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve diğer ilgililer, Tarihi Kongre binasında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Vali Öner, Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki uygulama noktasında görevli ekipleri ziyaret etti, mesaideki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Sürücülere kurallar konusunda uyarıda bulunan Öner, çocuklara oyuncak verdi, çikolata ikram etti.

Daha sonra 112 Çağrı Merkezine geçen Öner, Ardahan Devlet Hastanesinde yatan hasta ve acemi kasapları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Öner, burada yaptığı açıklamada, "İlimizde her kademede görev yapan mesai arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bugün de bayram dolayısıyla sizleri ziyaret ederek, bayramınızı kutlamak istedik." dedi.

AA / Günay Nuh - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title