Ardahan'da Valilikçe düzenlenen bayramlaşma programı, Kaptanpaşa Mahallesindeki Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Öner, törene katılanların bayramını kutlayarak, güzel ve huzur içinde bayramlar geçirmelerini temenni etti.

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilikçe düzenlenen program, Kaptanpaşa Mahallesindeki Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirildi.

Törene katılanların bayramını kutlayan Vali Hüseyin Öner, "Duamız ve temennimiz nice güzel ve huzur içinde bayramlar geçirmek. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Vali Öner'in ve eşi Zehra Mine Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, diğer yetkililer ve eşleri ile vatandaşlar katıldı.