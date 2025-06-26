Ardahan'da Kura Nehri'ne Giren İki Kişiden Biri Boğuldu, Diğeri Kayboldu

Ardahan'da Kura Nehri'ne Giren İki Kişiden Biri Boğuldu, Diğeri Kayboldu
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Ardahan'da sıcak havadan bunalan iki kişi, Kura Nehri'ne girdikten sonra kayboldu. 73 yaşındaki Adil Akçay boğuldu, 65 yaşındaki Hafız Akçay için arama çalışmaları sürüyor.

ARDAHAN'da sıcak havadan bunalıp Kura Nehri'ne giren Adil Akçay (73) boğuldu, Hafız Akçay (65) kayboldu.

Olay, öğleden sonra Akkiraz köyü yakınlarında meydana geldi. Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'ne giren Hafız Akçay ile Adil Akçay, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, Adil Akçay'ın cansız bedenine ulaştı. AFAD ve diğer kuruluşlara ait arama- kurtarma ekipleri, botlarla Hafız Akçay'ın bulabilmek için çalışma başlattı.

Öte yandan, Hafız Akçay'ın bulunması için Erzurum ve Artvin Hopa'dan dalgıç ekibi istendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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