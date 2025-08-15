Ardahan'da Kura Nehri'nde Yoğun Yosun Oluşumu
Ardahan'da havaların sıcak gitmesiyle Kura Nehri'nde su seviyesi düştü ve nehirde yoğun yosun oluştu. Kalenin mevkisinde uzun otlar da boy gösterdi.
Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, otlar boy verdi.
Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı akarsuların su seviyesi düştü.
Şehir merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.
Nehrin birçok noktasında yoğun yosun oluştu.
Suların çekilmesiyle nehrin özellikle kale mevkisinde yosunların yanı sıra bir metreyi aşan otlar boy gösterdi.