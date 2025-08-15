Ardahan'da Kura Nehri'nde Yoğun Yosun Oluşumu

Ardahan'da Kura Nehri'nde Yoğun Yosun Oluşumu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da havaların sıcak gitmesiyle Kura Nehri'nde su seviyesi düştü ve nehirde yoğun yosun oluştu. Kalenin mevkisinde uzun otlar da boy gösterdi.

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, otlar boy verdi.

Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı akarsuların su seviyesi düştü.

Şehir merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.

Nehrin birçok noktasında yoğun yosun oluştu.

Suların çekilmesiyle nehrin özellikle kale mevkisinde yosunların yanı sıra bir metreyi aşan otlar boy gösterdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı

Kilolarca altın takılmıştı! Tek tek saydı, ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.