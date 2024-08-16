Ardahan'da Kura Nehri'nde Su Seviyesi Düşünce Balıklar Su Yüzeyine Çıktı
Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu ve balıklar su yüzeyine çıktı. Kentteki bazı göl ve akarsuların su seviyesi düşerken, Kura Nehri'nin suyu büyük ölçüde azaldı. Nehirde oluşan yoğun yosunlar, balıkçıl kuşlar ve martılar için uğrak noktası haline geldi.
Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, balıklar su yüzeyine çıktı.
Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı göl ve akarsuların su seviyesi düştü.
Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.
Nehrin tarihi Ardahan Köprüsü ile Millet Bahçesi bölgelerinde yoğun yosun oluştu.
Suların çekilmesiyle nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oldu.