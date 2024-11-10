Ardahan'da Kura Nehri'nde Buzlanma

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinin bir bölümünde buzlanma meydana geldi

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, kırağı ve buzlanma oluştu.

Dondurucu soğuklar Kura Nehri'nin yüzeyinin bir kısmını buzla kaplarken, buzlanma nehrin stat mevkisinde yoğunlaştı.

Vatandaşlardan Kadir Özer, AA muhabirine, son günlerde geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar soğuk havanın etkili olmaya başladığını söyledi.

Sıcak günleri artık geride bıraktıklarını belirten Özer, "Geceleri artık eksileri görüyoruz. Ancak gün içinde hava ısınıyor. Bizde bu son günlerin tadını çıkarmak istiyoruz. Kura Nehri'nin bu manzarası da ayrı bir güzellik oluşturuyor." dedi.