Ardahan'da Kura Nehri'nde Boz Ayı ve Yavruları Görüntülendi
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan boz ayı ve yavruları Kura Nehri'nde görüntülendi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, ayı ve yavruları nehir kenarında dolaşırken görüldü.
Ardahan'da Kura Nehri'ne inen boz ayı yavrularıyla görüntülendi
ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura nehri kenarına inen boz ayı ve yavruları, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğada görülmeye başlandı. Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünden Ersin Kıraç tarafından, Kura nehrine inerek nehir kenarında dolaşan ayı ve 2 yavrusunu cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntülerde, nehir kenarında yavrularıyla dolaşan ayı daha sonra kayalıklardan tırmanarak ilerlediği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel