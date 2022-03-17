Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi - Haberler

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Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Güncel
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Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildiARDAHAN Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

ARDAHAN Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köyün yolu ulaşıma kapandı. Posof ilçesinde okullar tatil edildi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. Kapalı yollarda çalışma başlatan ekipler, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu.

İl Milli eğitim müdürü Erhan Bulut, yoğun tipi ve kar nedeniyle Posof ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini söyledi. Bulut, "Posof ilçesinde etkili olan yoğun tipi ve kar nedeniyle bugün eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır" dedi.

Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

Ardahan'da köy yolları kapandı, Posof ilçesinde okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

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