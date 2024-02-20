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Ardahan'da koruma altındaki 2 karaca dronla görüntülendi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve tür tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda dronla çalışma yapan ekipler, karla kaplı ormanlık alanda 2 karacayı kayıt altına aldı. Karacalar, izlendiklerini fark edince kaçtı.

Ardahan'da, koruma altındaki 2 karaca, karla kaplı ormanlık alanda dronla görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve tür tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda dronla çalışma yapan ekipler, karla kaplı ormanlık alanda 2 karacayı kayıt altına aldı.

Ormanlık alanda dolaşan karacalar, izlendiklerini fark edince kaçtı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Hayvan Hakları Çevre Doğa Güncel Haberler

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