Ardahan'da kırmızı benekli alabalıkları kaçak avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza verildi - Haberler

Ardahan'da kırmızı benekli alabalıkları kaçak avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza verildi Ardahan'da derede kaçak olarak kırmızı benekli alabalık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza kesildi. Ardahan'da derede kaçak olarak kırmızı benekli alabalık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yalnızçam Jandarma Karakolu ekipleri, Bağdeşen köyü mevkisindeki Hızarın Deresi'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma gerçekleştirdi. Araştırmalar sonucu yasak olmasına rağmen dereye ağ atarak kırmızı benekli alabalık avlayan V.K. yakalandı. Bu kişiye "Balık Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 2 bin 525 lira ceza uygulandı. Ekipler, V.K'nin avladığı 85 balık ile avcılıkta kullandığı malzemelere el koyarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim etti. AA / Günay Nuh - Güncel Münir Karaloğlu Jandarma Ardahan Güncel Haberler

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