Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı Ardahan'da terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Ardahan'da terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, bu çerçevedeki çalışmaları sonucu, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D'nin Dağcı köyünde olduğunu belirledi. Köyde operasyon yapan ekipler, G.D'yi gözaltına aldı. Hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.