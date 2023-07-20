Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 108 Bin 512 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Güncel Haberler

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 108 bin 512 kök Hint keneviri, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek imha edildi.

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 108 bin 512 kök Hint keneviri imha edildi.

Çıldır İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği ile ilçeye bağlı Kurtkale köyü bölgesindeki boş arazide yaptığı taramada, kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri tespit etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde 108 bin 512 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Hisarcık Jandarma Ardahan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title