Ardahan'da Kayalıklardan Düşen Hayvan Kurtarıldı
Ardahan'ın Çataldere köyünde kayalıklardan düşen büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden ekipler, yaralı hayvanı halatla düştüğü yerden çıkarttı.
Ardahan'da kayalıklardan düşen büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Çataldere köyü Çamınardı mevkisinde, merada otlamaları için bırakılan hayvanlardan birinin kayalıklardan düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Alana gelen AFAD ekipleri, vatandaşların da desteğiyle traktöre bağlanan halatla yaralı hayvanı düştüğü alandan çıkarttı.