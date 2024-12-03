Ardahan'da Kasten Yaralama Suçundan 3 Hükümlü Yakalandı
Ardahan'da polis ekipleri, kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti. Operasyon Göle ilçesinde gerçekleştirildi.
Ardahan'da polis ekipleri, haklarında "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakalayıp, cezaevine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.
Göle ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten yaralama" suçundan haklarında 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K, K.K. ve O.K. yakalandı.
Şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.