Ardahan'da kardan kapanan 4 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 4 köy yolunda yapılan karla mücadele çalışmaları sonucunda ulaşım yeniden sağlandı. Ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgede yolların genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 4 köy yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kentte gün içinde etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Posof ilçesinde ulaşıma kapanan 4 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından, söz konusu yolların tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede yollarda genişletme çalışması yürütüyor.

