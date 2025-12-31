Ardahan'da kardan kapanan 4 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı

Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 4 köy yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kentte gün içinde etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Posof ilçesinde ulaşıma kapanan 4 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından, söz konusu yolların tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede yollarda genişletme çalışması yürütüyor.