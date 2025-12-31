Ardahan'da kardan kapanan 4 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 4 köy yolunda yapılan karla mücadele çalışmaları sonucunda ulaşım yeniden sağlandı. Ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgede yolların genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte gün içinde etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Posof ilçesinde ulaşıma kapanan 4 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından, söz konusu yolların tamamı yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler, kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede yollarda genişletme çalışması yürütüyor.