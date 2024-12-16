Ardahan'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yollarında yaşanan ulaşım aksaklıkları için Ardahan'da ekipler, karla mücadele çalışmaları yürütüyor. 27 araçla yürütülen çalışmalar, ulaşıma açılan köy yollarında genişletme çalışmaları ile devam etmekte.
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İl ve ilçe özel idaresine bağlı ekipler, 27 araçla köylerde kar küreme çalışması yürütüyor.
Ulaşıma açılan köy yollarında genişletme çalışması yapılıyor.