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Ardahan'da Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

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Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal yollarında etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları hız kazandı. Sahara Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı

ARDAHAN - Ardahan- Şavşat ve Türkgözü-Posof- Damal kara yollarında etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgede ekipler iş makineleri ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Yetkililer, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ekipler, ulaşımda aksama yaşanan bölgede yol genişletme çalışması yürütüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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