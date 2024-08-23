Ardahan'da Kargo Firmasında 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Ardahan'da bir kargo firmasında yapılan operasyonda 20 litre etil alkol ile 4 alkol yapım kiti ele geçirildi. İşlem başlatılan şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da bir kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo firmaları üzerinden kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
İhbar üzerine kentteki bir kargo firmasına giden ekipler, bidonlara doldurulmuş 20 litre etil alkol ile 4 alkol yapım kiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kentte 17-19 Ağustos tarihlerinde farklı kargo firmalarında 80 litre etil alkol ele geçirilmiş, 3 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.