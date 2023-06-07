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Ardahan'da kardeşini bıçaklayan şüpheli Samsun'da yakalandı

Ardahan'da kardeşini bıçaklayan şüpheli Samsun'da yakalandı

Güncel Haberler

Ardahan'da kardeşini bıçaklayan Muhammed A., Samsun'a kaçtı. Ancak polis tarafından yakalandı ve Samsun Adliyesine sevk edildi.

Ardahan'da kardişini bıçakla yaralayıp Samsun'a kaçan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Ardahan'da Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı kardeşi Selçuk A.'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen Muhammed A., Samsun'a kaçtı. Selçuk A. Samsun polisi tarafından Atakum ilçesi sahilinde yakalanarak gözaltına alındı. Aracıyla Samsun'a kafa dinlemeye geldiğini ve sahilde gezerken yakalandığını söyleyen Muhammed A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Muhammet A.'nın Samsun Adyiyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistesi (SEGBİS) ile Ardahan Adyiyesinde savcıya ve mahkemeye ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ardahan Selçuk Samsun Güncel Haberler

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