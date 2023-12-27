Ardahan'da kar yağışının ardından yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi

Ardahan'da kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan kurt sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte etkisini sürdüren kar ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiledi.

Yiyecek ararken Ardahan ve Yaylacık köyü arasına kadar inen kurt sürüsü, vatandaşlarca cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntülenen 9 kurt, köpeklerin havlamasıyla Kocaköy yoluna doğru gözden kayboldu.