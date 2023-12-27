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Ardahan'da kar yağışının ardından yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi

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Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmak için köylerin yakınına inen kurt sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 9 kurt, köpeklerin havlaması üzerine gözden kayboldu.

Ardahan'da kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan kurt sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte etkisini sürdüren kar ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiledi.

Yiyecek ararken Ardahan ve Yaylacık köyü arasına kadar inen kurt sürüsü, vatandaşlarca cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntülenen 9 kurt, köpeklerin havlamasıyla Kocaköy yoluna doğru gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Güncel

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