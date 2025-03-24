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Ardahan'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Buz Sarktı Yaratıyor

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Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklık sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü ve buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar sabah karla uyanırken, trafikte zorluklar yaşandı.

Ardahan'da bina çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü. Bina çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Sabah güne karla başlayan vatandaşlar zaman zaman trafikte zorlu anlar yaşadı.

Aracının üzerinde biriken karı temizleyen Gürbüz kaya, "Bugün yiye kış geri geldi Ardahan'a ve bir türlü bahar gelmeyecek. Anlaşılan yakacağa para ödemeye devam" dedi.

Ardahan'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Buz Sarktı Yaratıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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