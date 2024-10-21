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Ardahan'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Ardahan'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
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Ardahan'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kaplarken, yüksek kesimlerdeki yılkı atları yiyecek bulmak için Kura Nehri kenarına indi.

ARDAHAN'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Gece yağan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Yağan karla birlikte otomobiller, bitkiler ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, Kura nehri kenarına kadar inerek beslenmeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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