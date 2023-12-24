Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.