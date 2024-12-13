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Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı

Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 16 Kişi Kurtarıldı
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Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 16 kişi, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Şehirde sabah saatlerinde başlayan kar ve tipi ulaşımı aksattı.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar ve tipi birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunun Şavşat tarafından 7 araçtaki yaklaşık 16 kişinin mahsur kaldığı bilgisi alan Karayolları ekipleri bölgeye gitti.

Araçlarda mahsur kalanları bulundukları yerden kurtaran ekipler, Şavşat tarafına yönlendirildi.

Güzergahlarda yol tuzlama ve kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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