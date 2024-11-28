Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle 8 Köy Yolu Kapatıldı

Ardahan'da kar esareti: 8 köy yolu ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu, ulaşıma kapandı. Posof ilçesinde de eğitime ara verildi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 8 köy, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

Bu arada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesine eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı belirtildi.