Ardahan'da Kar Yağışı Manzarası
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde gece başlayan yağmur sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtüyle kaplanan dağlar, güzel bir manzara oluşturdu.
ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü. Yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali, güzel manzara oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel