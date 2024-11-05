Ardahan'da Kar Yağışı Köylerde Zorluklara Yol Açtı

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, bölgedeki köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da sabahın erken saatlerinde yağan kar, yüksek rakımlı köylerde tipiyle birlikte etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın atında 9 dereceye kadar düştüğü köyler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Merada otlatılan sürüler ve çobanlar kara hazırlıksız yakalandı. Gece gündüz demeden soba ve kaloriferlerin yakıldığı Ardahan'da kış kendini iyice hissettirdi.