Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da Kar Yağışı Köylerde Zorluklara Yol Açtı

Ardahan'da Kar Yağışı Köylerde Zorluklara Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, bölgedeki köylerde yaşamı olumsuz etkileyerek, sıcaklıkların sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Merada otlatılan sürüler ve çobanlar zor durumda kaldı.

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, bölgedeki köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da sabahın erken saatlerinde yağan kar, yüksek rakımlı köylerde tipiyle birlikte etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın atında 9 dereceye kadar düştüğü köyler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Merada otlatılan sürüler ve çobanlar kara hazırlıksız yakalandı. Gece gündüz demeden soba ve kaloriferlerin yakıldığı Ardahan'da kış kendini iyice hissettirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

Bahçeli'nin çağrısını yinelemesi Ayyüce Türkeş'i küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı! MASTERCHEF LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ | Lebeniye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İZMİT'TE PATLAMA! İzmit'te nerede patlama oldu? (Tüpraş) Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi CANLI İZLE! Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı) Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.