Ardahan'da Kar Yağışı Büyükbaş Sürüyü Etkiledi
Ardahan'ın Sulakyurt köyünde etkili olan kar yağışı, merada otlayan büyükbaş sürüyü olumsuz etkiledi. Çobanlar, kar yağışı altında kalan sürüyü köye indirmek zorunda kaldı.
MERADA KARA YAKALANDILAR
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, köyleri de olumsuz etkiledi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Sulakyurt köyüne ait büyükbaş sürüsü, merada otlarken kar yağışına yakalandı. Mera zemininin beyaza büründüğü köyde, çobanlar sürüyü köye indirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel