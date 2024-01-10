Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Şavşat, Ardahan-Çıldır, Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ardahan-Kars kara yolunda da bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Şavşat, Ardahan-Çıldır, Türkgözü-Posof- Damal kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ardahan-Kars kara yolunda da bazı tırlar yolda kaldı.
Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.