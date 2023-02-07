Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor Güncel Haberler Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor. Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında 2 gündür ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tipinin yoğunlaştığı yollarda zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Buzlanma nedeniyle Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Damal mevkisinde kayan 2 tır ile bir kamyonet karayolları ekiplerince kurtarıldı. Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktaların tamamında kar ve yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğünü, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi. Kaynak: AA / Güncel Gürcistan Karadeniz Ardahan Güncel Haberler

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