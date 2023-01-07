Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor Güncel Haberler Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor. Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolları zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı. Kar ve tipi Ardahan-Kars kara yolunda da etkili olmaya başladı. Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi. Kaynak: AA / Güncel Gürcistan Karadeniz Ardahan Güncel Haberler

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