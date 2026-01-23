Haberler

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişi kapatıldı. Kentteki olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatırken, ekipler yollarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'da, Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, tırların geçişine kapatıldı.

Öte yandan, 4 gün önce tırlara kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım halen kontrollü sağlanıyor.

Ekipler, yollarda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Genç hemşire son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı

Genç hemşire son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar