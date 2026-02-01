Haberler

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Yüksek noktalarda etkili olan kar nedeniyle ulaşım zorlukları yaşanıyor.

Kentin özellikle yüksek noktalarında etkili olan kar ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Tırların ulaşımına kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanan 3 araç, yolun Artvin tarafındaki Yayla mevkisi rampasında mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesiyle bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Yoğun buzlanmadan dolayı ilerleyemeyen bazı araçlar ise ekip araçlarını takip ederek alandan geçti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
