Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı

ÇILDIR, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapanan 6 köy yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl ve ilçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kapanan 6 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.

Ardahan-Şavşat-Posof ve Çıldır ile Çıldır-Aktaş kara yollarında da akşam saatlerinde tipinin etkisini arttırması dolayısıyla sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 11 araç Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.