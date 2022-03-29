Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu açıldı - Haberler

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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu açıldı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu açıldı

Ardahan'da, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle gün içerisinde kapanan 10 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ardahan'da, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle gün içerisinde kapanan 10 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

10 köy yolunu iş makineleriyle ulaşıma açan ekipler, yolların tekrar kapanmaması için genişletme çalışması yürütüyor.

Öte yandan karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında mahsur kalan 13 araç da özel idare ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu açıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu açıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu açıldı

AA / Günay Nuh - Güncel

Hisarcık, Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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